ولي_العهد يُجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، بـ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب بحث سبل التعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.

كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.