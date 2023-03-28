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#طقس الثلاثاء.. “#الأرصاد”: هطول #أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على هذه المناطق

28 مارس 2023 · < 1 minute
أرصاد
توقعات الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير كذلك على أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

تكون الضباب

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي.

ارتفاع الموج

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن نصف متر الى متر ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية تتحول تدريجياً الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30 كم/ساعة وغربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر الى مترين على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

 