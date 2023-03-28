فيديو.. باحث سابق في وكالة “#ناسا” يزعم: لا يوجد #إعجاز_علمي في القرآن الكريم #عاجل  

كشف الباحث السابق في وكالة "ناسا" الدكتور "نضال قسوم"، عن مُفاجأة من العيار الثقيل، بشأن وجود إعجاز علمي في القرآن الكريم.

وقال في لقاء مع برنامج "الليوان" المذاع على قناة "روتانا خليجية" إنه لا يوجد إعجاز علمي في القرآن الكريم ، حيث أنه لا يوجد إعجاز علمي من باب النظريات العلمية.

وأضاف "قسوم" أن القرآن يوجه الإنسان للظواهر العظيمة الموجودة في الطبيعة والكون بهدفين وهما:" التعرف والتقرب من الخالق وللاستفادة منها لبناء حضارة، لكون الإنسان مستخلف في الأرض ومطلوب منه إعمارها".

وأشار إلى أن الإعجاز العلمي ظهر كرد فعل للعلم الغربي بعد التطور العلمي لسببين هما التشكيك في تلك المعلومات أو لإثبات أنها موجودة أصلا وليست بجديدة.