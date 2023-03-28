في #أبريل المقبل.. “#ماسك” يكشف عن تحديث جديد بـ”#تويتر”

أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الثلاثاء، أن موقع التدوين المصغر "تويتر"، الذي استحوذ عليه العام الماضي سيشهد تحديثا جديدا يشمل كل المستخدمين.

وقال "ماسك" في تغريدة على "تويتر" إن قائمة "لأجلك" أو (For You) التي تشمل قائمة بالتغريدات التي يوصي بها الموقع ستشمل قريبا الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء فقط، مؤكداً أن هذا التحديث سيدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل المقبل.

وكان "تويتر" قد أطلق هذه الخدمة في يناير الماضي، ضمن سلسلة التغييرات التي أجراها ماسك بعد الاستحواذ على الموقع لقاء 44 مليار دولار في أكتوبر من عام 2022.