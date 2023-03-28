فيديو.. تفاصيل جديدة في حادث طريق #عقبة_شعار.. والكشف عن سبب انقلاب الحافلة #عاجل

كشف مراسل قناة " العربية" في عسير، عن تفاصيل جديدة بشأن الحادث الذي وقع أمس في طريق عقبة شعار ، والذي أدى إلى وفاة 21 شخصاً، وإصابة 28 آخرين.
وأوضح أن الحافلة كان على متنها 50 شخصاً، واصطدمت فجأة بزاوية بنهاية الجسر، الذي يربط محايل عسير بمدينة أبها ، مما أدى إلى انقلابها ، واشتعال النيران فيها.
وأضاف أن غالبية الإصابات جراء الحادث يعنون من حروق بدرجات متفاوتة جراء الحادث، موضحاً أن المصابين يعالجون حاليا بمستشفى عسير المركزي و محايل عسير.
وأكد أن مصادر مطلعة لـ"العربية"، كشفت أن سبب الحادث هو حدوث عطل مفاجئ في مكابح الحافلة، وفقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انحرافها واصطدامها.
تعرّف على تفاصيل حادث حافلة #عقبة_شعار.. وأسباب وقوعه@M_Khaledtv pic.twitter.com/rrNQgcIxNU
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 28, 2023