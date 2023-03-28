فيديو.. تفاصيل جديدة في حادث طريق #عقبة_شعار.. والكشف عن سبب انقلاب الحافلة #عاجل

كشف مراسل قناة " العربية" في عسير، عن تفاصيل جديدة بشأن الحادث الذي وقع أمس في طريق عقبة شعار ، والذي أدى إلى وفاة 21 شخصاً، وإصابة 28 آخرين.

وأوضح أن الحافلة كان على متنها 50 شخصاً، واصطدمت فجأة بزاوية بنهاية الجسر، الذي يربط محايل عسير بمدينة أبها ، مما أدى إلى انقلابها ، واشتعال النيران فيها.

وأضاف أن غالبية الإصابات جراء الحادث يعنون من حروق بدرجات متفاوتة جراء الحادث، موضحاً أن المصابين يعالجون حاليا بمستشفى عسير المركزي و محايل عسير.

وأكد أن مصادر مطلعة لـ"العربية"، كشفت أن سبب الحادث هو حدوث عطل مفاجئ في مكابح الحافلة، وفقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انحرافها واصطدامها.