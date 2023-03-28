هل #الصوم في #مكة مضاعف الأجر مثل الصلاة؟.. الشيخ “المنيع” يُجيب (#قيديو)

أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، على استفسار أحد السائلين حول ما إذا كان الصوم في مكة المكرمة مضاعف الأجر مثل الصلاة.

وقال في لقاء مع برنامج "فتاوى" المذاع على قناة "السعودية" إن الصوم في مكة مضاعف الأجر مثل الصلاة، مستدلاً بقول الرسول :"إن الصلاة في المسجد الحرام تعادل 100 ألف صلاة"

وأكد "المنيع " أن مجموعة من أهل العلم ومنهم "ابن القيم" تحدث عن أن الأعمال الصالحة تضاعف في مكة كما تضاعف الصلاة، فالصوم مضاعف والزكاة مضاعفة والصدقة مضاعفة.

وتابع :" لذلك فإن مجموعة من أهل العلم وأهل التقى والصلاح يفضلون الصيام في مكة ليتيسر لهم مضاعفة أعمالهم من الصيام والصلاة والزكاة، والذكر وغيرها".