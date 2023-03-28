للناطقات بغير العربية.. نسخ قرآن وتفاسير مترجمة داخل مصليات النساء في #المسجد_الحرام (صور)

خصصت الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية ممثلة في إدارة المصاحف النسائية، خدمة للقاصدات غير الناطقات باللغة العربية، داخل المصليات النسائية في المسجد الحرام، خلال الشهر الفضيل.

وقالت مديرة إدارة المصاحف النسائية، مريم بنت نقا السلمي، إنه تم توفير التفاسير الميسرة وتراجم معاني كلمات القرآن بعدة لغات من أهمها الإنجليزية والآردية والإندونيسية، داخل المصليات النسائية في المسجد الحرام، تيسيرًا وتسهيلًا على القاصدات غير الناطقات باللغة العربية.

ورفعت الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية، هيفاء بنت إبراهيم هوساوي، شكرها لوكيل الرئيس العام للشؤون النسائية، الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، على دعمها المستمر لكل ما من شأنه الإرتقاء بمنظومة الخدمات النسائية، بما يتوائم مع تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ورؤية المملكة ٢٠٣٠م.