قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينياً في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينياً، اليوم، خلال اقتحامها بلدات ومدن في الضفة الغربية.

وأفاد «نادي الأسير الفلسطيني» بأن الاعتقالات تركزت في القدس وجنين والخليل ونابلس، في إطار الاقتحامات والاعتقالات المستمرة في صفوف الفلسطينيين.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن مستوطنين اقتحموا قرية «حوسان» في مدينة بيت لحم، وقطعوا أشجار زيتون، بعد الاعتداء على المزارعين.

كما جدد مستوطنون عمليات اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل عرقلة وصول المصلين إلى الأقصى.