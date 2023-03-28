ساعة محترقة وجوال متفحم.. مشاهد تُبكي الحجر من حادث #عقبة_شعار (فيديو) #عاجل

ساعة محترقة وجوال متفحم وأوراق أتت عليها النار تماماً.. مشهد يوصف قسوة الحادث المروري المروع الذي وقع على طريق «عقبة شعار»، أمس، وأدى إلى وفاة 21 شخصاً، وإصابة 28 آخرين.

ونشرت قناة «العربية» مقطع فيديو من موقع الحادث، أظهر ساعة يد وجوال وأوراق خاصة بالضحايا، أتت عليها النيران بشكل كامل، بعدما خلفها ورائهم القتلى والمصابين في هذا الحادث المروع.

وكشف مراسل «العربية» في عسير تفاصيل الحادث، قائلاً إن حافلة كان على متنها 50 شخصاً، اصطدمت فجأة بزاوية في نهاية الجسر، الذي يربط محايل عسير بمدينة أبها، ما أدى إلى انقلابها، واشتعال النيران فيها.

وقالت مصادر مطلعة أن سبب الحادث هو حدوث عطل مفاجئ في مكابح الحافلة، وفقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالشكل سالف الذكر.

وأضاف أن غالبية المصابين جراء الحادث يعانون من حروق بدرجات متفاوتة، ويعالجون حالياً في مستشفى عسير المركزي ومحايل عسير.