التشكيل المتوقع لمباراة الأخضر و #بوليفيا الودية #السعودية

يستضيف المنتخب الوطني نظيره بوليفيا، في العاشرة بتوقيت مكة المكرمة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر مارس الجاري، في ثاني اللقاءات الودية للأخضر والأخيرة في التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري، على أن يستضيف لقاء المنتخبين ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة.

تشكيل الأخضر المتوقع لمواجهة بوليفيا:

من المتوقع أن يبدأ هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الوطني، مباراة اليوم أمام بوليفيا الودية، بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمي: محمد العويس.

في خط الدفاع: متعب الحربي - علي البليهي - زكريا هوساوي - فواز الصقور.

في خط الوسط: محمد كنو - عبد الله الخيبري- سالم الدوسري.

في خط الهجوم: فراس البريكان - عبد العزيز البيشي- صالح الشهري.

تشكيل بوليفيا المتوقع لمواجهة الأخضر:

من المتوقع أن يبدأ الأرجنتيني كوستاس مدرب بوليفيا لقاء اليوم أمام السعودية بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمي: كارلوس لامبي.

في خط الدفاع: روبيرتو فيرنانديز - ليوناردو زابالا - أدريان جوسينو - دييجو ميدينا.

في خط الوسط: خايمي أراسكايتا - داني بيخارانو-جيسون شورا.

في خط الهجوم: لوسيانو أورسينو - تيركيروس- مارسيلو مورينو.