ردًا على خطوة #أمريكا.. #كوريا_الشمالية تكشف عن رؤوس نووية جديدة

كشفت كوريا الشمالية عن رؤوس حربية نووية جديدة، وأصغر حجما وتعهدت، بإنتاج المزيد من المواد النووية الصالحة للاستخدام في صنع الأسلحة لتعزيز ترسانتها، وذلك بالتزامن مع وصول حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في تدريبات عسكرية.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، صورا للرؤوس الحربية التي أطلق عليها اسم هواسان-31 خلال زيارة الزعيم كيم جونج أون لمعهد الأسلحة النووية حيث تفقد أسلحة نووية تكتيكية جديدة وتكنولوجيا لتركيب الرؤوس الحربية على الصواريخ الباليستية فضلا عن خطط العمليات لشن هجوم نووي مضاد.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية إن الزعيم كيم جونج أون أعطى "ببعد نظر" أوامر بإنتاج المزيد من المواد النووية التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة بهدف تعزيز ترسانة البلاد "أضعافا مضاعفة" وإنتاج أسلحة قوية.

وقال كيم: إن عدو القوات النووية لكوريا الشمالية ليس دولة أو جماعة بعينها وإن سياسة زيادة الترسانة النووية لا تهدف إلا لحماية البلاد والسلام والاستقرار الإقليميين.

ورست مجموعة حاملة طائرات أمريكية بقيادة حاملة الطائرات نيميتز في قاعدة بوسان البحرية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء بعد إجراء تدريبات بحرية مشتركة.