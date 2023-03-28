بسبب المحمول.. تغريم #هالاند 200 إسترليني

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء ، تعرض النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لدفع غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني، وذلك بسبب قيادته السيارة مع حمله الهاتف المحمول في نفس الوقت.

وشوهد نجم مانشستر سيتي سيتي وهو يحمل الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية، " أن الصور تُظهر المهاجم وهو ينظر إلى أسفل في حضنه، وهو يمسك الجهاز بيده اليسرى ويده اليمنى على عجلة القيادة.

وأشارت الصن إلى أن الهداف النرويجي كان يقود سيارته البيضاء رولز رويس كولينان على طريق مزدوج في نيو إيسلينجتون في مانشستر، بالقرب من استاد الاتحاد في سيتي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحادث وقع في اليوم التالي لتسجيل هالاند خمسة أهداف في فوز 7-0 بدوري أبطال أوروبا ضد لايبزيج الألماني في 14 مارس.

وقالت الصن : "أي شخص يُقبض عليه وهو يقود سيارته أثناء استخدام الهاتف المحمول سيواجه ست نقاط جزاء وغرامة قدرها 200 جنيه إسترليني".