ليكيب تكشف الموقف النهائي لرحيل #رينارد عن الأخضر #السعودية

كشفت تقارير عن آخر تطورات مفاوضات الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مع المدير الفني للأخضر، هيرفي رينارد لتولي تدريب منتخب بلاده للسيدات.

ولم يتوصل رينارد بحسب صحفي "ليكيب" الفرنسية إلى اتفاق من أجل التخلي عن الأخضر وتولي مسؤولية تدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وأوضحت التقارير أنه على الرغم من موافقة رينارد على العمل كمدير للمنتخب الفرنسي للسيدات، إلا أنه لم يصل لاتفاق بشأن إنهاء عقده بعد.

ويمتد تعاقد المدرب الفرنسي مع المنتخب السعودي حتى 2027 ومن المنتظر أن يتم حسم مستقبله بالبقاء أو الرحيل خلال الأيام المقبلة.