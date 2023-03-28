الكشف عنها لأول مرة.. سر رفض #ريال_مدريد التعاقد مع #ميسي

كشف مانولو روميرو، كشاف سابق لنادي ريال مدريد الإسباني، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تعاقد النادي الملكي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي،لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

وقال مانولو روميرو في تصريحات صحفية: عندما كان ميسي يلعب لفئة الشباب، اتصل بي وكيل أعماله السابق وقال لي إن الأب يظن أن البارسا لن يعطوه فرصة، وسألني هل بإمكاني نقله لريال مدريد.

وتابع كشف ريال مدريد السابق: اتصلت بالمسؤولين في مدريد وكان ليو في سيارتي يتكلم معهم، لكن المسؤولين رفضوا لأنهم لا يريدون واقعة فيجو من جديد، أرادوا الاحترام بين الطرفين.

وكان لويس فيجو قد انتقل إلى صفوف فريق ريال مدريد في عام 2000، قادما من الغريم التقليدي نادي برشلونة.

وبحسب راديو كتالونيا، فإن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتواصل مع تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، من أجل العودة إلى الفريق الكتالوني نهاية الموسم الجاري.

وتابع التقرير، أن عودة ميسي إلى برشلونة تحظى بموافقة الطاقم الفني للفريق الكتالوني، وكذلك غرفة الملابس.

وفي وقت سابق، كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني عن احتمالية عودة النجم الأسبق ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.