بورصات_الخليج تغلق على ارتفاع مدعومة بصعود #النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية، مرتفعة، اليوم الثلاثاء، مع انحسار المخاوف من أزمة مصرفية واسعة النطاق، بينما تعززت المعنويات أيضا بفضل ارتفاع أسعار النفط وسط مخاطر تعطل الإمدادات وفي ظل قوة تعافي الطلب في الصين.

وواصلت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال الخليجية، ارتفاعها من الجلسة الماضية وسط مخاطر من تعطل الإمدادات من إقليم كردستان العراق وآمال في احتواء اضطرابات القطاع المصرفي. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 78.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 1006 بتوقيت جرينتش.

وارتفع المؤشر القطري أكثر من اثنين بالمئة، كما وارتفع المؤشر الرئيسي ببورصة دبي 1.7 بالمئة بعد هبوطه على مدى ثلاث جلسات، واستمد الدعم من المكاسب القوية في القطاعين المصرفي والعقاري مع صعود أسهم مصرف دبي الإسلامي 4.9 بالمئة وإعمار العقارية 4.8 بالمئة.

وزاد المؤشر في بورصة أبوظبي 0.4 بالمئة بعد خسائر دامت ثلاث جلسات. وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 0.9 بالمئة وسهم الدار العقارية 3.4 بالمئة.

وأغلق المؤشر السعودي مستقرا دون تغير يذكر إذ محت خسائر في قطاع الخدمات المالية المكاسب التي حققتها أسهم شركات الرعاية الصحية.

وفي مصر تراجع مؤشر الأسهم القيادية لليوم الثاني ليغلق منخفضا 0.3 بالمئة مع هبوط أسهم البنك التجاري الدولي 3.9 بالمئة والمجموعة المالية هيرميس 1.7 بالمئة.