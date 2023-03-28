القبض على مواطن نقل 3 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان

قبضت دوريات الأفواج الأمنية في محافظة العارضة بمنطقة جازان على مواطن، لنقله في مركبة يقودها، 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ونقلهم إلى النيابة العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، إن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم المساعدة أو الخدمة بأي شكل، يُعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأضاف أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.