ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لإشعالهم النار في المناطق المحمية، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبد الرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مشيراً إلى أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.