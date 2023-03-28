بابتسامة عريضة.. رجال الأمن يساعدون المعتمرين في التقاط صور للكعبة (فيديو)

حرص عدد من رجال الأمن على مساعدة المعتمرين والزوار في التقاط صور للكعبة، وذلك بصدر رحب وبابتسامة لقت رد فعل إيجابي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت قناة «الإخبارية» مقطع فيديو يظهر عدداً من المعتمرين يطلبون من رجال الأمن مساعدتهم في التقاط صور واضحة وقريبة للكعبة، فبادر رجال الأمن بأخذ جوالات المعتمرين والزوار والتقاط الصور المطلوبة.