السبت.. حظر صيد أسماك الناجل و الطرادي على ساحل #البحر_الأحمر

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، يوم السبت المقبل، 10 رمضان 1444 هـ، الموافق 1 أبريل 2023م موعدًا لبدء تطبيق حظر صيد سمك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين.

وأوضحت أن ذلك يستهدف إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الإستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.

من جهته، قال مدير فرع الوزارة بالمنطقة م.ماجد الخليف: إن وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة تنفذ جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة.

وأضاف أنها بدأت بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمحافظة جدة بتوزيع الملصقات والمنشورات التوعوية بمرافئ الصيد على ساحل البحر الأحمر الخاصة بمواسم الحظر.