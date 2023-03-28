ياسر_المسحل: سنعلن عن بديل #رينارد نهاية الموسم

علق ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على رحيل الفرنسي هيرفي رينارد عن تدريب الأخضر.

وقال المسحل :" رينارد أبلغني بالعرض قبل إنطلاق معسكر جدة بأربع أيام، وتشاورنا كأعضاء مجلس إدارة وتمت الموافقة على طلبه بالرحيل".

وتابع :" لا نستطيع نجبر أحد على الاستمرار، نشكر رينارد على الفترة التي قضاها معنا، ولكن طلب الرحيل وأخبرنا أنه يريد خوض هذه الفرصة".

وأضاف :" ياسر المسحل يعلن بأن فترة التوقف الدولي القادم سيلعب به المنتخب الأولمبي وليس الأول".

وأكمل :" "المنتخب السعودي مطمع لعدد كبير من المدربين العالميين."

وأضاف :" لا يوجد لدينا أي اسم مطروح حالياً، ولن نعلن البديل قبل دراسة كافة الملفات وهذا تقريباً سيحدث نهاية الموسم"..