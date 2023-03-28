موقف طريف.. احتساب 36 دقيقة وقت بدل ضائع في مباراة بتصفيات #أمم_إفريقيا

شهدت مباراة منتخب تنزانيا ضد نظيره أوغندا، التي جمعت بين المنتخبين مساء الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 كوت ديفوار، لقطة مثيرة للغاية تعد جديدة وغريبة على ملاعب كرة القدم.