موقف طريف.. احتساب 36 دقيقة وقت بدل ضائع في مباراة بتصفيات #أمم_إفريقيا

شهدت مباراة منتخب تنزانيا ضد نظيره أوغندا، التي جمعت بين المنتخبين مساء الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 كوت ديفوار، لقطة مثيرة للغاية تعد جديدة وغريبة على ملاعب كرة القدم.
وتوقفت مباراة تنزانيا وأوغندا لفترة طويلة، بسبب مشاكل الإضاءة داخل ملعب بنجامين مكابا، الذي يستضيف المباراة، خلال أحداث الشوط الأول، مما تطلب ودعي الحكم إلى احتساب هذه المدة وقت بدل ضائع.
وحقق المنتخب الأوغندي فوزا متأخرا على حساب نظيره التنزاني، بهدف وحيد سجله روجرز ماتو قاسم في الدقيقة 90 + 1.
مع نهاية الشوط الأول من اللقاء، أحتسب حكم المباراة 36 دقيقة وقت بدل ضائع.
وبهذه النتيجة أرتفع رصيد المنتخب الأوغندي إلى 4 نقاط، في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، بالتساوي مع تنزانيا الوصيفة، بينما تحتل الجزائر الصدارة بـ 12 نقطة.