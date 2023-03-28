الأخضر الأولمبي يتغلب على قطر في ختام البطولة الدولية #السعودية

تغلب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا على مضيّفه منتخب قطر بركلات الترجيح بنتيجة 10-9 بعد التعادل السلبي في الشوطين الأصليين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من البطولة الدولية الودية، والتي جاءت في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: أحمد الجبيع في حراسة المرمى، محمد أبو الشامات، محمد الخيبري، ريان حامد، حسين الصبياني، عوض الناشري، زياد الجهني، فيصل الغامدي، محمد القحطاني، أحمد الغامدي، محمد مران.