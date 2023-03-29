أبرزها #الرياض و #مكة.. محلل #طقس يتوقع حالة جوية مُمطرة غدا الخميس على عدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار على عدة مناطق بالمملكة غدا الخميس.

وقال في تغريدة على "تويتر"، إنه من المتوقع حالة جوية ممطرة ارتدادية غدا الخميس، تشمل أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران، وجنوب شرق منطقتي مكة وحائل تمتد إلى الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والإمارات بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد.

وتابع: "تمتد إلى اليمن بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وفيضانات محلية وموجة برد من خفيفة لمتوسطة على معظم المناطق خاصة ليلاً من السبت المقبل ".