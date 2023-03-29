يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. #ميسي يسجل الهاتريك رقم 57 فى مسيرته عبر التاريخ

قاد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى فوز كبير على حساب كوراساو بسباعية نظيفة، خلال المباراة الودية التى جمعتهما فجر الأربعاء، ليواصل بطل كأس العالم فى نسخته الأخيرة بقطر رحلة التألق.

حقق ميسي رقما قياسيا جديدا خلال تلك المباراة، حيث إنه تجاوز حاجز 100 هدف مع الأرجنتين بعد إحرازه ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليصل إلى 102 هدف.

ووصل ميسي للهاتريك رقم 57 في مسيرته عبر التاريخ حيث سجل 48 هاتريك مع برشلونة، و9 هاتريك مع الأرجنتين.

ويعتبر هو الهاتريك التاسع لميسي مع منتخب بلاده وهو الذي سجل باكورة أهدافه الدولية منذ 17 عامًا وتحديدا في مارس 2006 عندما خسرت الارجنتين امام كرواتيا 2-3 في مباراة ودية.

عزز ميسي موقعه في المركز الثالث لقائمة الهدافين التاريخيين في العالم خلف منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو (122) والإيراني علي دائي (109).

كما ابتعد ميسي كثيرا عن اقرب مطارديه على قائمة الهدافين التاريخيين للارجنتين جابريال باتسيتوتا (56 هدفا) وسيرخيو أجويرو (41) هدف.

وسجل الأسطورة ميسي 9 هاتريك مع منتخب الأرجنتين في جميع البطولات في المواجهات بشباك منتخبات سويسرا ، البرازيل ، جواتيمالا ، بنما ، الإكوادور ، هايتي ، بوليفيا ، استونيا، وكوراساو .