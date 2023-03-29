زيلينسكي يدعو الرئيس الصيني لزيارة #أوكرانيا.. وبكين وموسكو تعلقان

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لزيارة بلاده.

وقال «زيلينسكي» خلال مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية للأنباء: «نحن مستعدون لرؤيته هنا»، في إشارة إلى الرئيس الصيني.

وأضاف: «أريد التحدث معه»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه «لأكثر من عام لم يكن لدي أي اتصالات معه».

وكشفت «أسوشيتد برس» عن إرسال «زيلينسكي» بالفعل دعوة إلى «شي» لزيارة أوكرانيا.

ورداً على هذه الدعوة، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن بلادها على اتصال مع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية كافة، بما في ذلك مع سلطات أوكرانيا.

وأضافت الدبلوماسية الصينية: «فيما يتعلق بالسؤال الخاص بدعوة زيلينسكي للرئيس الصيني لزيارة أوكرانيا، فلا توجد لدي أية معلومات يمكننا تقديمها لكم».

بينما قال متحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»: «ليس من شأن روسيا نصح الرئيس الصيني بخصوص زيارة أوكرانيا من عدمها».