أرامكو تضع حجر الأساس لبناء مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في #الصين

جرت مراسم وضع حجر الأساس لمصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمال شرق الصين، اليوم، والمقرر أن تبدأ شركة «أرامكو هواجين» للبتروكيميائيات في بنائهما خلال الفترة المقبلة.

وتُعد «أرامكو هواجين» مشروعًا مشتركًا بين «أرامكو السعودية» (30%)، ومجموعة «نورينكو» (51%)، ومجموعة «بانجين» الصناعية (19%)، وتعمل على تطوير المجمع في مدينة «بانجين» بمقاطعة «لياونينغ» الصينية.

ويتوقع أن يعمل المجمع بكامل طاقته بحلول 2026، وأن تورّد «أرامكو السعودية» ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من لقيم النفط الخام إلى المجمع.

وشهد حفل وضع حجر الأساس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسكرتير لجنة الحزب في مقاطعة «لياونينغ»، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في المقاطعة، هاو بنغ، ونائب أمين لجنة الحزب الإقليمية في مقاطعة لياونينغ، حاكم المقاطعة، ليشنغ لي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «نورينكو»، شيكوان ليو، وسكرتير لجنة الحزب في بلدية «بانجين»، وانغ بينغسين، ونائب رئيس مجموعة «نورينكو»، زو وينشاو.

وقال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو السعودية»، محمد يحيى القحطاني، إن هذا المجمع يمثّل علامة فارقة في جهودنا لدعم قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على مستوى عالمي ومتكامل في الصين، حيث ستؤدي البتروكيميائيات دورًا حيويًا في نجاحنا المشترك.

وأضاف «القحطاني»: «بمجرد الانتهاء من هذا المشروع، نعتقد أن (أرامكو هواجين) ستكون نموذجًا يمضي بخطى ثابتة في قطاع صناعة البتروكيميائيات الحديثة في الصين، ولديها القدرة على تقديم المنتجات منخفضة الكربون، والمواد الكيميائية، والمواد المتقدمة».

وأعلنت «أرامكو السعودية»، الإثنين الماضي، أيضًا عن توقيعها اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة بنسبة 10% في شركة «رونغشنغ» للبتروكيميائيات المحدودة المدرجة في بورصة شنجن «رونغشنغ» مقابل 24.6 مليار يوان صيني (3.6 مليارات دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية).

ومن خلال الشراكة مع «رونغشنغ» ومشروع «أرامكو هواجين» المشترك، ستورّد «أرامكو السعودية» إجمالي 690 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى مرافق التحويل العالي للكيميائيات في الصين، تماشيًا مع إستراتيجيتها لتحويل 4 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام إلى كيميائيات بحلول عام 2030.