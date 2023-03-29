روسيا تعلن إيقاف إخطار #الولايات_المتحدة بـ«كل الأنشطة النووية»

أعلنت الخارجية الروسية إيقاف إخطار الولايات المتحدة بكل الأنشطة النووية، بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، يرغي ريابكوف، إن «موسكو أوقفت جميع الإخطارات ذات الصلة بالطاقة النووية إلى الولايات المتحدة»، وفق ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة أبلغت روسيا بأنّها ستتوقف عن تبادل بعض البيانات عن قواتها النووية، في أعقاب رفض موسكو فعل الشيء نفسه.

ووصف البيت الأبيض ذلك بأنّه رد فعل على تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت» للأسلحة النووية.