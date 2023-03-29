«إنسانيون».. تخصيص مواقع لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في #الحرمين

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية المواقع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام وتهيئتها، وذلك ضمن مبادرة " إنسانيون".

ووفرت المبادرة جميع الخدمات والتسهيلات التي تعين الأشخاص ذوي الإعاقة على أداء العبادة بكل يسر وراحة، من حيث توفير وجبات إفطار للصائمين وتقديم الضيافة.

وأكد الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر المحمادي جاهزية الخدمات الإنسانية، وتوفير البيئة الآمنة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وإثراء تجربتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية.