خناقة في غرفة الملابس.. الكشف عن سبب رحيل مدرب #بايرن_ميونخ #ناجلسمان

كشفت بعض التقارير الصحفية عن السبب وراء رحيل ناجلسمان عن تدريب فريق بايرن ميونخ الألماني والذي كان مفاجىء لكل المتابعين والجماهير.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن النجم السنغالي ساديو ماني، هو السبب الرئيسي في إقالة ناجلسمان من تدريب بايرن ميونخ.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ماني انفعل بشدة على ناجلسمان أمام اللاعبين، عقب مواجهة باريس سان جيرمان، في إياب دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا، لأنه شارك كبديل في 8 دقائق فقط.

وأضافت الصحيفة، أن هذا الموقف هو سبب إقالة ناجلسمان من تدريب بايرن ميونخ، لأن اللاعبين اعتقدوا أن المدرب قد تعرض للترهيب، خاصة بعد أن دفع بالنجم السنغالي في المباراة التالية مباشرة أمام أوجسبورج.

ولجأت إدارة بايرن لإقالة ناجلسمان، بعد أن أدركت أن المدرب فقد السيطرة على غرفة الملابس.