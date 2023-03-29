العينات أثبتت وجود فيروس.. حظر استيراد #الروبيان من #الهند

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء فرض حظر مؤقت على استيراد «الروبيان» من الهند.

وبينت «الغذاء والدواء» أن وزارة البيئة والمياه والزراعة طلبت سحب عينات من المنتجات البحرية المستوردة من خلال المنافذ الحدودية، واتضح بعد سـحب العينات ظهور نتائج إيجابية لفيروس «متلازمة البقع البيضاء» في منتجات «الروبيان» المجمدة المستوردة من الهند.

وقررت الهيئة على إثر هذه النتائج فرض الحظر المؤقت على استيراد «الروبيان» من الهند، لحين تقديم الجانب الهندي ضمانات كافية تضمن سلامة تلك المنتجات المصدرة إلى السعودية، وضمان عدم انتقال فيروس «متلازمة البقع البيضاء» إلى الثروة السمكية في المملكة.