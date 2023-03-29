نجم سابق مهاجمًا رينارد: يجب الكشف عن قواه العقلية

فتحت جماهير كرة القدم السعودية، النار على مدرب المنتخب الوطني السابق، هيرفي رينارد، الذي رحل مؤخراً عن تدريب الأخضر، بعدما تلقى عرضاً لتدريب منتخب فرنسا للسيدات، في بطولة كأس العالم المقرر لها يوليو المقبل.

وعلق النجم الدولي السابق أحمد الشنيف على القرار بقوله: "المدرب حر في قراره، ولكن هل يوجد شرط جزائي؟"، كما طالب الشنيف المنتخبات العربية والخليجية بعدم التعاقد مع المدرب الفرنسي، مضيفاً: "نصيحة.. هذا المدرب من الممكن أن يبيعك في أقرب فرصة، ما فعله هيرفي رينارد من أغرب القرارات، يستحق الكشف عن قواه العقلية".

من جانبه، قال أحمد عطيف نجم نادي الشباب السابق عبر قناة SBC: "تصرف غير احترافي من رينارد، طالما يريد الرحيل لماذا جدد عقده حتى 2027؟".