إحباط تهريب أكثر من 35 طنًا من القات و483.3 كجم حشيش في 5 مناطق (فيديو)

بالمتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، نجحت دوريات حرس الحدود البرية، في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة، في إحباط محاولات تهريب 35 طنًا و176 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، و483.3 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

وألقت دوريات حرس الحدود القبض على المشاركين في تهريب هذه الكميات وعددهم 257 متهماً، منهم 14 مواطناً و243 مخالفاًَ لنظام أمن الحدود.

تم إيفافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.