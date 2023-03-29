ريال مدريد يقترب من ضم صفقة قوية من بايرن ميونخ

كشفت بعض التقارير الصحفية عن رغبة ريال مدريد ف يإبرام صفقة قوية من نادي بايرن ميونخ الألماني في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ريال مدريد يستهدف هذه المرة الكندي ألفونسو ديفيز، نجم الجبهة اليسرى في بايرن ميونخ.

وأضافت أن اسم ديفيز ارتبط بريال مدريد في الصيف الماضي، لكن التركيز الأكبر وقتها كان على ضم كيليان مبابي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد لم يفقد الاهتمام بديفيز، ويسعى لنقله إلى سانتياجو برنابيو، لكن في صيف 2024 وليس الصيف المقبل.

وأوضحت أن عقد ديفيز ينتهي مع بايرن في صيف 2025، وفي حالة عدم التجديد، سيكون صيف 2024، هو الفرصة الأنسب للفريق البافاري، من أجل بيعه وتحقيق استفادة مالية من ورائه.