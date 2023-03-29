نيمار يخسر مليون يورو فى المقامرات.. ويبكى فى بث مباشر

خسر البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، مبلغ مليون يورو في جلسة رهان عبر الإنترنت.

وعبر حسابه على تطبيق "تويتش"، قضى اللاعب جزءًا من يوم أمس الثلاثاء، يلعب في لعبة "الكازينو" عبر الإنترنت، صورها عبر حسابه، كجزء من شراكة تجارية مع إحدى الشركات.

وبحسب شبكة "جلوبو" البرازيلية، لعب نيمار برهان أولي يصل إلى مليون يورو، لكن لم يحالفه الحظ خاصة في لعبة الروليت، ليخسر المبلغ الذي راهن عليه.

ودخل نيمار في نوبة من البكاء حزنًا على خسارة ماله، قبل أن يسترد عافيته ويتبادل الحديث مع متابعيه عبر بث مباشر.

وتعرض نيمار دا سيلفا البالغ من العمر 31 عامًا، لإصابة في الكاحل، سيتغيب على إثرها، عن باريس سان جيرمان، حتى نهاية الموسم، بعدما خضع لعملية جراحية.