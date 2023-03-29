الخارجية: نثمن قرار حكومة اليابان بإتاحة التأشيرة الإلكترونية السياحية لدخول المواطنين السعوديين

ثمنت وزارة الخارجية قرار حكومة اليابان الصديقة بإتاحة التأشيرة الإلكترونية السياحية لدخول اليابان للمواطنين السعوديين، وحاملي الإقامة السعودية ابتداءً من 27 مارس 2023م.

وأعلنت السفارة اليابانية في السعودية أنه يمكن للمواطنين السعوديين وحاملي الإقامة في المملكة، اعتبارًا من 27 مارس 2023، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت (تأشيرة دخول واحدة للإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا).

وأفادت في بيان لها، اليوم الجمعة، بأنه على المتقدمين تقديم طلب التأشيرة من خلال نظام JAPAN eVISA عن طريق (ملء استمارة الطلب، وتحميل المستندات الداعمة) واستلام التأشيرة إلكترونيًا "إشعار إصدار التأشيرة" Visa Issuance Notice.