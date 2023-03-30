بالفيديو.. استشاري يكشف عن أطعمة ممنوع تناولها بوجبة “#السحور” لتفادي الشعور بالعطش  

أوضح استشاري الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، مجموعة من الأطعمة التي يمنع تناولها خلال وجبة السحور.

وأبان في مقطع فيديو على حسابه بـ"تويتر"، أن هذه الأطعمة هي المشويات والوجبات السريعة، والمخللات، والأطعمة عالية الملح.

وأشار إلى ضرورة التوقف عن المشروبات الغنية بـ"الكافيين"، لكونها تزيد الإحساس بالعطش، خلال ساعات الصيام.

وأكد أن عدم تناول وجبة السحور بغرض إنقاص الوزن، تصرف غير صحي، لأهمية هذه الوجبة في إعطاء الجسم الطاقة اللازمة على مدار ساعات الصيام .