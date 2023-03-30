انخفاض أسعار #الذهب في #المملكة اليوم.. وعيار 21 يسجل 206 ريال للجرام

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، انخفاضا طفيفا مقارنةً بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.66 ريال، 55.11 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.14 ريال، 47.24 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.19 ريال، 62.98 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.51 ريال، و57.73 دولار.

سعر سبيكة الذهب في المملكة اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 260.34 ريال.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات: 2,432.97 ريال.

سعر سبيكة الذهب 20 جراما: 4,832.81 ريال.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما: 11,999.18 ريال.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 23,951.03 ريال.