سفير #الولايات_المتحدة لدى إحدى الدول العربية يتعرض لحادث سير.. والكشف عن وضعه الصحي #عاجل

تعرض سفير الولايات الأمريكية لدى إحدى الدول العربية لحادث سير، وأكدت السفارة الأمريكية في العاصمة السودانية "الخرطوم" إصابة السفير جون جودفري واثنين من موظفي السفارة بجروح طفيفة بعد تعرضهم لحادث سير مساء الأربعاء.

وأصدرت السفارة الأمريكية بالخرطوم بيانا صحفيا أكدت فيه أن نقل السفير جودفري وفريقه إلى مستشفى محلي لتقييم حالتهم.

وأضاف البيان أن "السفير جودفري نقل لمنزله للراحة".، مؤكدا أن السفير الأمريكي وفريقه تعرضوا لإصابات طفيفة فقط، مشيرا إلى أن مراعاة الخصوصية لا تسمح بمزيد من التعليق في الوقت الحالي.