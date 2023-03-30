تبلغ 2 مليار دولار.. #محكمة_العدل_الدولية تُصدر حكمها في قضية تجميد الأصول الإيرانية بالبنوك الأمريكية اليوم

تصدر أعلى محكمة في الأمم المتحدة، اليوم حكمها في قضية بين واشنطن وطهران التي تسعى للإفراج عن نحو ملياري دولار من الأصول المجمدة في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الحكم الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي وسط تجدد التوترات بين البلدين بعد الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مجموعات موالية لإيران في سوريا ودعم طهران الغزو الروسي لأوكرانيا –وفقا لـ" الشرق الأوسط"-.

وسيصدر حكم المحكمة التي شُكّلت بعد الحرب العالمية الثانية للفصل في النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، اعتباراً من الساعة 15:00 (13:00 بتوقيت غرينتش).

وأحكام محكمة العدل الدولية ملزِمة وغير قابلة للاستئناف، لكن هذه الهيئة ليس لديها وسيلة لتنفيذها. وبالتالي يمكن للدول أن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إذا لم تمتثل دولة أخرى لقرار ما.