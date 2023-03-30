المفوضية_الأوروبية تطالب #الصين بالضغط لتحقيق “سلام عادل” في #أوكرانيا

طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الصين، بأن تلعب دورا في الضغط من أجل تحقيق "سلام عادل" في أوكرانيا، مضيفة أن دورها في الصراع سيكون حيويا في تشكيل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين، في خطاب ألقته في بروكسل، عشية رحلة إلى بكين: "أي خطة سلام من شأنها تثبيت عمليات الضم الروسية هي ببساطة ليست خطة قابلة للتطبيق، علينا أن نتحلى بالصراحة بشأن هذه النقطة".

وتابعت: "الأسلوب الذي ستواصل به الصين التعامل مع حرب (الرئيس الروسي) بوتين سيكون عاملا حاسما في مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين".