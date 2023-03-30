تخصيص عيادات أسنان لذوي الاحتياجات الخاصة في #الشرقية

خصص تجمع الشرقية الصحي عيادات أسنان لذوي الإعاقة، لعلاج المرضى البالغين من العمر 12 وما فوق، والتي تهدف إلى علاج مرضى الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من صعوبات توصيل خدمة علاج الأسنان لهم.

وأوضح تجمع الشرقية الصحي أن أسباب صعوبات توصيل الخدمة إلى مرضى الإعاقة تكمن في مشاكلهم الصحية العقلية، مثل مرضى التوحد، ومتلازمة داون، والشلل الدماغي، والتخلف العقلي، ومرضى الرعاش.

وكشف التجمع عن تقديم الخدمة لـ 956 مريضاً، منهم 547 من الذكور، و409 من الإناث، فيما جرى علاج 92 مريضاً علاجاً متكاملاً تحت التخدير الكامل، وعلاج المقيمين في مركز التأهيل الشامل؛ والبالغ عددهم ما يقارب 400 مستفيدٍ خلال عام 2022م، وذلك خلال إقامة زيارات كشفية أسبوعية.

وأفاد بأنه تم تقديم الخدمة بتحويل المريض من المراكز الصحية إلى عيادة ذوي الإعاقة، حيث يتم علاجهم عن طريق التهيئة النفسية للمساعدة في تقبل علاج الأسنان، أو تقديم علاج الأسنان عن طريق التخدير، ثم يتم إجراء العلاج المتكامل لهم.

ويختلف نوع العلاج بحسب حالة المريض، حيث يتم توفير علاج اللثة وخلع الأسنان وعلاج العصب والحشوات والتركيبات، في حال كان المريض غير مستجيب ومتعاون للتهيئة النفسية، عن طريق التخدير الكامل.