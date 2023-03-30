التعليم تتيح #وظائف لـ65 شاباً وفتاة من ذوي الإعاقة

شهد وزير التعليم يوسف البنيان توقيع عقود وظيفية لـ65 شاباً وفتاة من ذوي الإعاقة، في مقر الوزارة، اليوم، ضمن الشراكة التعاونية بين وزارة التعليم ومؤسسة «سعي» لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي هذا التعاون حرصاً من وزارة التعليم على تحقيق «رؤية السعودية 2030» بتمكين أبناء الوطن من ذوي الإعاقة، واستثمار مهاراتهم في المجال المهني والوظيفي، ودعماً للقطاع الثالث.

و«سعي» مؤسسة وقفية غير ربحية تعنى بتقديم الخدمات لذوي الإعاقة من خلال تأهيلهم مهنياً، ومن ثم توظيفهم في مختلف القطاعات ومتابعتهم، إضافة إلى العديد من الخدمات المساندة الأخرى.