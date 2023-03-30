بأيادٍ سعودية.. قصة الطائرة «سموم» التي وقف أمامها ولي العهد والرئيس السيسي

وثقت "الوئام"، خلال جولتها في معرض الدفاع العالمي، عددًا من طائرات الدرونز المستوحاة أسماءها من أسماء الرياح في منطقة الخليج العربي، والتي تم تصنيعها بشكل كامل بأيدي سعودية من قبل شركة انترا للتقنيات الدفاعية.

وتعتبر طائرة "سموم" طائرة استراتيجية تتميز بقدرتها على الطيران لمدة 50 ساعة متواصلة، وعلى ارتفاع يصل إلى 40 ألف قدم.