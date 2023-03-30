قرعة قوية للأخضر في #كأس_آسيا تحت 17 سنة #السعودية

أجريت صباح اليوم الخميس، قرعة منافسات كأس آسيا للمنتخبات دون 17 عاما في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتستضيف العاصمة التايلاندية بانكوك منافسات البطولة التي ستقام خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 2 يوليو المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا.

وتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات، حيث ستشهد البطولة تأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 17 سنة المقررة في بيرو 2023، وتحديدا خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتضم المجموعة الأولى، منتخبات تايلاند، ماليزيا، لاوس واليمن، فيما أوقعت القرعة منتخبات كوريا الجنوبية مع إيران وأفغانستان وقطر في المجموعة الثانية المثيرة، حيث فازت كل من إيران وقطر باللقب مرة واحدة في السابق.

أما المجموعة الثالثة فضمت منتخبات طاجيكستان "وصيفة 2018"، أستراليا، السعودية والصين.

وأخيرا تضم المجموعة الرابعة منتخبات اليابان "بطلة 2018 والفائزة باللقب 3 مرات من قبل"، الهند وفيتنام وأوزبكستان.