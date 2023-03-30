رصدت "الوئام"، تفاصيل معرض الدفاع العالمي، الحدث الأكبر للدفاع والأمن، والذي أُقيم خلال الفترة بين 6 و9 مارس 2022.

وسلط المعرض الضوء على آخر التطورات التقنية في جميع مجالات الدفاع الخمسة "البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات".

وأُقيم المعرض بمشاركة أكثر من 80 دولة، على مساحة 800 ألف متر مربع، و3 قاعات ضخمة، ومركز قيادة وتحكم افتراضي، ومدرج للطائرات بطول 3 كيلو مترات.