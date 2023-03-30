مساعد وزير الداخلية: نسعى لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدماتنا الإلكترونية

قال مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية، الأمير بندر المشاري آل سعود، إن تعميق توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الخدمات الإلكترونية للوزارة، يعتبر من أبرز التحديات.

وأضاف في تصريحات لـ«الوئام»، من أمام جناح وزارة الداخلية في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات «جيتكس»، أن «أبشر» منصة ضخمة غطت الكثير من الإجراءات، ونحن سائرون في «أتمتة» خدمات أخرى.