متحدث #الجوازات يستعرض أهم الحلول الرقمية المقدمة للمواطنين والمقيمين

استعرض المتحدث الرسمي للجوازات، الرائد ناصر بن مسلط العتيبي، أهم الحلول الرقمية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وذلك ضمن مشاركة المديرية في جناح وزارة الداخلية بمعرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات «جيتكس 2022».

وقال الرائد العتيبي لـ«الوئام»، إن هذه الحلول الرقمية تأتي تطبيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير كافة الخدمات التي من شأنها التسهيل على المستفيدين من خدمات الجوازات.