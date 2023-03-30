حسم الأمر.. #باريس_سان_جيرمان يرضخ لطلب #ميسي

حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قراره بشكل نهائي فيما يتعلق بمستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي في الموسم المقبل.

وفتح نادي باريس سان جيرمان، الباب أمام الاستغناء عن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم الفريق، بنهاية عقده عقب الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها أن بي إس جي يرغب في استمرار ميسي وسيرجيو راموس، ولكن مع تخفيض راتبيهما.

وذكرت أن (ليو) يتقاضى 3.375 مليون يورو شهريا، بينما يحصل راموس على 791.6 ألف يورو.

وأكدت أن النجم الأرجنتيني والمدافع الإسباني المخضرم، يرفضان تخفيض راتبيهما، في ظل امتلاكهما لعروض مغرية.