ضبط مخالفين لأنظمة العمل والإقامة لتخزين وتسويق #مياه_زمزم مجهولة المصدر في مكة

كثفت أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية في معالجة الظواهر السلبية والمباسط المخالفة، وضبطت عددًا من المباسط العشوائية المخالفة، واتخذت اللازم حيالها حسب الأنظمة والتعليمات الإجرائية.

وأسفرت جولات الأمانة عن ضبط 403 كجم من الفواكه والخضروات والتمور، وتسليم الصالح منها لجمعية «إكرام» لحفظ الطعام.

كما ضبطت 125 عبوة مياه زمزم مجهولة المصدر ومخزنة بطرق عشوائية مخالفة للاشتراطات الصحية، ويتم تسويقها من قبل العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة، وتم اتخاذ اللازم وتسليم العمالة للجهات المختصة، واستكمال الإجراءات النظامية حيال المضبوطات.

وباشرت مختبرات الغذاء المتنقلة التابعة للأمانة أعمالها في المنطقة المركزية، للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة للمعتمرين وتحليل العينات بشكل منتظم وسريع من قلب الحدث، وذلك ضمن خطتها في موسم شهر رمضان المبارك.

ونبهت الأمانة إلى أهمية الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق «بلدي»، بما يُسهم بشكل كبير في «أنسَنة» المدن، لتحقيق برامج جودة الحياة ضمن تطلعات «رؤية السعودية 2030».