آس : #الهلال يعرض 50 مليون يورو سنويا لضم #راموس

كشفت تقارير صحفية أن نادى الهلال ، قدم عرضا كبيرا للتعاقد مع الإسبانى سيرجيو راموس من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهى عقد سيرجيو راموس مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجارى، ولم يتوصل لاتفاق رسمى بشأن تجديد عقده مع الفريق الباريسى.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادى الهلال عرض على راموس الحصول على 30 مليون يورو صافيًا فى الموسم الواحد، أكثر بكثير مما يحصل عليه فى باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن عرض الهلال قد يصل إلى 50 مليون يورو فى الموسم الواحد، وذلك من أجل إقناع راموس بعدم التجديد مع باريس سان جيرمان والانتقال إلى الزعيم.

وأوضحت آس بذلك أصبح المعروض من جانب الهلال هو 4 أضعاف ما يحصل عليه من باريس سان جيرمان، حيث يحصل على راتب قدره 791 ألف يورو شهريًا خلال الوقت الحالي.